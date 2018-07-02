По стопам Вацко: Ломаченко похвастался уловом

Украинский чемпион мира в легком весе по версии WBA Василий Ломаченко воспользовался перерывом между боями и занялся любимым хобби.

Находясь дома в Белгород-Днестровском боксер решил порыбачить. Ломаченко давно показал свою любовь к рыбалке и охоте и вот сейчас снова похвастался уловом.

Боксер опубликовал фото на своей странице в Instagram.

"А какую самую большую рыбу ловили вы?", - спросил у подписчиков боксер.