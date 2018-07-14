Пакьяо - Матиссе: боксеры прошли церемонию взвешивания
Новости спорта: Лукас Матиссе перевесил Мэнни Пакьяо на церемонии взвешивания.
Мэнни Пакьяо и Лукас Матиссе приняли участие в церемонии взвешивания накануне совместного поединка.
По результатам взвешивания, Матиссе оказался тяжелее филиппинского боксера на 300 грамм - вес аргентинца составил 66,5 кг, а вес Пакьяо - 66,2 кг.
Напомним, что бой Пакьяо - Матиссе состоится в воскресенье, 15 июля.
Ранее промоутер Оскар Де Ла Хойя рассказал, как может завершиться бой Пакьяо - Матиссе.