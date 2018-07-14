Пакьяо хочет досрочно закончить бой против Матиссе

Экс-чемпион в восьми весовых категориях Мэнни Пакьяо заявил, что намерен завершить бой против Лукаса Матиссе досрочно, если такая возможность представится.

"Наш план заключается в том, чтобы двигаться плотно друг к другу, наносить много ударов, и, если мне представится шанс, я, конечно, постараюсь закончить бой досрочно", - цитирует Пакьяо BoxingScene.

Ранее сообщалось, что на церемонии взвешивания Матиссе перевесил Пакьяо.