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Пакьяо хочет провести бой с Ломаченко
21:18 Сб, 14 Июль 2018 Телеграф
Новости спорта: Мэнни Пакьяо
Бывший чемпион мира в восьми весовых категориях легендарный филиппинец Мэнни Пакьяо не отказывается от идеи проведения боя с чемпионом мира по версии WBA в легком весе украинцем Василием Ломаченко:
"Я смотрел пару его боев. Он быстр, мне нравится его стиль. Бой с ним был бы хорошим и зрелищным", - цитирует Мэнни Пакьяо Boxing Scene.
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