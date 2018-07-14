Пакьяо хочет провести бой с Ломаченко

Бывший чемпион мира в восьми весовых категориях легендарный филиппинец Мэнни Пакьяо не отказывается от идеи проведения боя с чемпионом мира по версии WBA в легком весе украинцем Василием Ломаченко:

"Я смотрел пару его боев. Он быстр, мне нравится его стиль. Бой с ним был бы хорошим и зрелищным", - цитирует Мэнни Пакьяо Boxing Scene.