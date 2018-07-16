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Названа дата боя Джошуа - Поветкин

Энтони Джошуа
13:44 Сегодня Телеграф
isport.ua

Новости спорта: Энтони Джошуа проведет следующий бой против Александра Поветкина.

Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA/WBO/IBF Энтони Джошуа 22 сентября проведет бой с Александром Поветкиным.

Об этом сообщает промоутерская компания Matchroom Boxing, представляющая интересы британца.

Поединок состоится на главной арене Англии – Уэмбли.

Напомним, оба спортсмена в последний раз выходили в ринг в рамках одного вечера бокса – Энтони Джошуа победил Джозефа Паркера, а Александр Поветкин – Дэвида Прайса.

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Новости спорта, Александр Поветкин, Бокс, Джошуа, Новости бокса.
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