Гассиев прилетел из США в Россию

Уже в субботу Мурат Гассиев в финале WBSS в Москве встретится с Александром Усиком.

К бою россиянин готовился в США, однако Гассиев заявил, что смена часовых поясов после перелета не станет для него существенной проблемой:

«Как и планировал, прилетел в Россию за неделю до боя. Проблем с акклиматизацией у меня не бывает, смена часовых поясов — не проблема. Мне достаточно хорошенько поспать в самолёте, и я готов выйти на ринг уже в аэропорту».