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Гассиев прилетел из США в Россию

Мурат Гассиев
11:17 Сегодня Телеграф
sport.ua

Новости спорта: Россиянин готовился с бою против Александра Усика в США.

Уже в субботу Мурат Гассиев в финале WBSS в Москве встретится с Александром Усиком.

К бою россиянин готовился в США, однако Гассиев заявил, что смена часовых поясов после перелета не станет для него существенной проблемой:

«Как и планировал, прилетел в Россию за неделю до боя. Проблем с акклиматизацией у меня не бывает, смена часовых поясов — не проблема. Мне достаточно хорошенько поспать в самолёте, и я готов выйти на ринг уже в аэропорту».

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Новости спорта, Александр Усик, Бокс, Мурат Гассиев, Новости бокса, Усик - Гассиев.
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