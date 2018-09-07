Четвертьфиналы WBSS Дортикос - Мастернак и Родригес - Молоуни пройдут 20 октября

20 октября в США состоятся два четвертьфинальных поединка второго сезона Всемирной боксерской суперсерии.

Чемпион IBF в легчайшем весе Эммануэль Родригес проведет поединок с обязательным претендентом Джейсоном Молоуини, а экс-чемпион мира в первом тяжелом весе Юньер Дортикос встретится с Матеушем Мастернаком.

Напомним, в первом сезоне WBSS в первом тяжелом весе победил украинец Александр Усик.