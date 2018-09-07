Спорт, Бокс https://telegraf.com.ua/sport-cat/boks/4459979-chetvertfinalyi-wbss-dortikos-masternak-i-rodriges-molouni-proydut-20-oktyabrya.html
Четвертьфиналы WBSS Дортикос - Мастернак и Родригес - Молоуни пройдут 20 октября
19:02 Сегодня Телеграф
Новости спорта: WBSS анонсировала даты и места проведения двух четвертьфинальных боев.
20 октября в США состоятся два четвертьфинальных поединка второго сезона Всемирной боксерской суперсерии.
Чемпион IBF в легчайшем весе Эммануэль Родригес проведет поединок с обязательным претендентом Джейсоном Молоуини, а экс-чемпион мира в первом тяжелом весе Юньер Дортикос встретится с Матеушем Мастернаком.
Напомним, в первом сезоне WBSS в первом тяжелом весе победил украинец Александр Усик.
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