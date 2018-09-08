Тренер Майки Гарсии: Усик - адский боец

Тренер чемпиона мира в легком весе по версиям WBC и IBF Майки Гарсии (39-0, 30 КО) Роберт Гарсия поделился мнением об абсолютном чемпионе мира в первом тяжелом весе Александре Усике (15-0, 11 КО).

«Я видел его тренировки и поединки. Усик — адский боец. Он очень точный боксер, с ним очень трудно вести бой. Александр умный в ринге, у него есть сила и инстинкт убийцы. Украинец очень голоден к тому, чтобы стать великим», – сказал Гарсия.