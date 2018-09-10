Спорт, Бокс https://telegraf.com.ua/sport-cat/boks/4472228-usik-pokazal-kak-gotovitsya-k-boyu-s-bellyu.html
Усик показал, как готовится к бою с Беллью
Новости спорта: Украинский чемпион Александр Усик показал, как готовиться к бою против британца Тони Беллью
Абсолютный чемпион в тяжелом весе украинец Александр Усик показал свою подготовку к поединку с британцем Тони Беллью.
Украинец проходит общефизическую подготовку в Киеве, где помимо работы в зале, входят и занятия в бассейне.
"Подготовка к бою с Тони Белью идет полным ходом", — написал в Facebook наш боксер.
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