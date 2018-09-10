Усик показал, как готовится к бою с Беллью

Абсолютный чемпион в тяжелом весе украинец Александр Усик показал свою подготовку к поединку с британцем Тони Беллью.

Украинец проходит общефизическую подготовку в Киеве, где помимо работы в зале, входят и занятия в бассейне.

"Подготовка к бою с Тони Белью идет полным ходом", — написал в Facebook наш боксер.