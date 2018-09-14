Ковалев - Альварес: где и когда состоится реванш

Бой-реванш между Сергеем Ковалевым и Элейдером Альваресом состоится в январе 2019 года в Квебеке, Канада. Об этом сообщает корреспондент The Ring и LA Times Майк Коппинджер.

По информации источника, транслировать поединок будет канал ESPN.

Напомним, первый бой между Альваресом и Ковалевым состоялся 4 авугста 2018 года, когда россиянин несколько раз побывал в нокдауне и в итоге проиграл бой.