Промоутер: Переговоры по организации боя Усик - Беллью продолжались минут 10

Генеральный директор K2 Promotions Александр Красюк рассказал сколько велись переговоры по организации боя абсолютного чемпиона мира в тяжёлом весе Александра Усика (15-0, 11 КО) против британца Тони Беллью (30-2-1, 20 KO).

"Переговоры по организации боя продолжались минут 10. Все остальное было согласовано между адвокатами. Поединок против Беллью сделает Усика звездой в Великобритании", - цитирует Красюка Luckypunch.net.