Хосе Рамирес победил Антонио Орозко и защитил пояс WBC

Чемпион WBC в первом полусреднем весе Хосе Рамирес провел первую успешную защиту своего титула, победив единогласным решением судей с одинаковым счетом 119-107 своего земляка из Калифорнии Антонио Орозко. Орозко дважды побывал в нокдауне, в четвертом и восьмом раундах, но сумел продержаться до финального гонга.

Напомним, в ночь с 15-го на 16-е сентября (время киевское), состоится супер-бой Геннадий Головкин - Сауль Альварес.