"Я великий боец и я доказал это": Альварес прокомментировал победу над Головкиным

Новоиспечённый чемпион мира по версиям WBC, WBA Super и IBO Сауль Альварес прокомментировал свою победу над Геннадием Головкиным, отметив, что считает её чистой и убедительной.

«Я — великий боец и я доказал это сегодня. Если люди хотят увидеть ещё один раунд, я готов к этому. Удовлетворён боем, потому как провёл его прекрасно. Это была чистая победа», — приводит слова мексиканца BoxingScene.

По итогам 12 раундов судьи насчитали победу Альвареса решением большинства судей — 115:113, 114:114 и 115:113. Таким образом, Альварес помешал Головкину установить рекорд по количеству успешных защит чемпионского титула. Напомним, это была вторая встреча соперников, в минувшем году они завершили бой вничью.