Непобежденный украинец Захожий нокаутировал соперника в первом раунде

Перспективный украинский супертяжеловес Александр Захожий одержал очередную победу на профессиональном ринге.

В Германии он уже в первом раунде нокаутировал латвийца Рихарда Бигиса. Это было девятая победа украинца, семь боев он выиграл досрочно.

25-летний Александр Захожий в независимом рейтинге боксеров супертяжелого веса Boxrec занимает первое место среди украинских супертяжей.