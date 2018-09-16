Непобежденный украинец Захожий нокаутировал соперника в первом раунде
Новости спорта: Александр Захожий одержал девятую победу на профиринге.
Перспективный украинский супертяжеловес Александр Захожий одержал очередную победу на профессиональном ринге.
В Германии он уже в первом раунде нокаутировал латвийца Рихарда Бигиса. Это было девятая победа украинца, семь боев он выиграл досрочно.
25-летний Александр Захожий в независимом рейтинге боксеров супертяжелого веса Boxrec занимает первое место среди украинских супертяжей.