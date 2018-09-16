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Непобежденный украинец Захожий нокаутировал соперника в первом раунде

Александр Захожий
15:44 Сегодня Телеграф
isport.ua
Фото: boxing-mma.com

Новости спорта: Александр Захожий одержал девятую победу на профиринге.

Перспективный украинский супертяжеловес Александр Захожий одержал очередную победу на профессиональном ринге.

В Германии он уже в первом раунде нокаутировал латвийца Рихарда Бигиса. Это было девятая победа украинца, семь боев он выиграл досрочно.

25-летний Александр Захожий в независимом рейтинге боксеров супертяжелого веса Boxrec занимает первое место среди украинских супертяжей.

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Новости спорта, Александр Захожий, Бокс, Новости бокса, Рихард Бигис.
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