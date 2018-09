Ломаченко и Усик посетят поединок Джошуа и Поветкина

Обладатель пояса WBA в легком весе Василий Ломаченко (11-1, 9 КО) и абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик (15-0, 11 КО) приедут на поединок между Александром Поветкиным (34-1, 24 КО) и Энтони Джошуа (21-0, 20 КО). Об этом сообщает английский журналист talkSPORT.com Майкл Бенсон со ссылкой на промоутера Эдди Хирна.

Oleksandr Usyk and Vasyl Lomachenko will both be ringside at Wembley to watch Anthony Joshua v Alexander Povetkin on Saturday, according to Eddie Hearn. [@IFLTV]

