Джошуа - Поветкин: финальная дуэль взглядов (Видео)
Новости спорта: Энтони Джошуа и Александр Поветкин провели финальную дуэль взглядов перед боем 22-го сентября.
Чемпион мира по версии WBA, IBF, WBO и IBO Энтони Джошуа и официальный претендент Александр Поветкин прошли официальную процедуру взвешивания. Британец оказался на 11 килограммов тяжелее соперника. Вес Джошуа – 111,8 кг, Поветкина – 100,7 кг.
FACE OFF | @anthonyfjoshua vs Alexander Povetkin
Tomorrow night... #JoshuaPovetkin pic.twitter.com/9DfG3XtNw0
— Matchroom Boxing (@MatchroomBoxing) 21 сентября 2018 г.
После церемонии взвешивания состоялась финальная дуэль взглядов перед боем 22 сентября.