Джошуа - Поветкин: финальная дуэль взглядов (Видео)

Чемпион мира по версии WBA, IBF, WBO и IBO Энтони Джошуа и официальный претендент Александр Поветкин прошли официальную процедуру взвешивания. Британец оказался на 11 килограммов тяжелее соперника. Вес Джошуа – 111,8 кг, Поветкина – 100,7 кг.

После церемонии взвешивания состоялась финальная дуэль взглядов перед боем 22 сентября.