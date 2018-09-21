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Джошуа - Поветкин: финальная дуэль взглядов (Видео)

Энтони Джошуа и Александр Поветкин
17:07 Сегодня Телеграф
isport.ua
Фото: Твиттер MatchroomBoxing

Новости спорта: Энтони Джошуа и Александр Поветкин провели финальную дуэль взглядов перед боем 22-го сентября.

Чемпион мира по версии WBA, IBF, WBO и IBO Энтони Джошуа и официальный претендент Александр Поветкин прошли официальную процедуру взвешивания. Британец оказался на 11 килограммов тяжелее соперника. Вес Джошуа – 111,8 кг, Поветкина – 100,7 кг.

После церемонии взвешивания состоялась финальная дуэль взглядов перед боем 22 сентября.

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