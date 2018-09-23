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Усик и Беллью провели первую дуэль взглядов

Усик - Беллью
07:22 Сегодня Телеграф
Фото: Твиттер

Новости спорта: Боксеры встретились в ринге перед боем Джошуа - Поветкин.

Абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик (15-0, 11 КО) и почетный чемпион WBC Тони Беллью (30-2-1, 20 КО) впервые встретились в ринге. Произошло это перед боем между Энтони Джошуа и Александра Поветкина.

Джошуа нокаутировал Поветкина

Бой Усик - Беллью состоится в Манчестере 10 ноября. На кону будут стоять чемпионские поясы WBC, IBF, WBO и The Ring, которыми владеет украинский боксер.

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Новости спорта, Александр Усик, Бокс, Новости бокса, Тони Беллью, Усик - Беллью.
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