Спорт, Бокс https://telegraf.com.ua/sport-cat/boks/4521327-usik-i-bellyu-proveli-pervuyu-duel-vzglyadov.html
Усик и Беллью провели первую дуэль взглядов
07:22 Сегодня Телеграф
Новости спорта: Боксеры встретились в ринге перед боем Джошуа - Поветкин.
Абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик (15-0, 11 КО) и почетный чемпион WBC Тони Беллью (30-2-1, 20 КО) впервые встретились в ринге. Произошло это перед боем между Энтони Джошуа и Александра Поветкина.
Джошуа нокаутировал Поветкина
Бой Усик - Беллью состоится в Манчестере 10 ноября. На кону будут стоять чемпионские поясы WBC, IBF, WBO и The Ring, которыми владеет украинский боксер.
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