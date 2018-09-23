Спорт, Бокс https://telegraf.com.ua/sport-cat/boks/4521601-povetkin-vpervyie-proigral-nokautom.html
Поветкин впервые проиграл нокаутом
Новости спорта: Россиянин не смог продолжить бой после тяжелейшего нокаута в седьмом раунде.
Британец Энтони Джошуа в седьмом раунде нокаутировал Александра Поветкина в чемпионском бою, который прошел в Англии на стадионе «Уэмбли».
Джошуа - Поветкин. Видео боя
Россиянин впервые проиграл бой нокаутом.
Джошуа - Поветкин: видео брутального нокаута
Это второе поражение Поветкина в карьере в 36 боях. В предыдущий раз он уступил судейским решением Владимиру Кличко в 2013 году.
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