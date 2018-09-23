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Поветкин впервые проиграл нокаутом

Джошуа - Поветкин
08:55 Сегодня Телеграф
Трибуна

Новости спорта: Россиянин не смог продолжить бой после тяжелейшего нокаута в седьмом раунде.

Британец Энтони Джошуа в седьмом раунде нокаутировал Александра Поветкина в чемпионском бою, который прошел в Англии на стадионе «Уэмбли».

Джошуа - Поветкин. Видео боя

Россиянин впервые проиграл бой нокаутом.

Джошуа - Поветкин: видео брутального нокаута

Это второе поражение Поветкина в карьере в 36 боях. В предыдущий раз он уступил судейским решением Владимиру Кличко в 2013 году.

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Новости спорта, Александр Поветкин, Бокс, Джошуа, Джошуа - Поветкин, Новости бокса.
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