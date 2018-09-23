Поветкин впервые проиграл нокаутом

Британец Энтони Джошуа в седьмом раунде нокаутировал Александра Поветкина в чемпионском бою, который прошел в Англии на стадионе «Уэмбли».

Россиянин впервые проиграл бой нокаутом.

Это второе поражение Поветкина в карьере в 36 боях. В предыдущий раз он уступил судейским решением Владимиру Кличко в 2013 году.