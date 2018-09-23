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Джошуа - Поветкин: стали известны судейские записки на момент нокаута

Джошуа - Поветкин
11:43 Сегодня Телеграф
isport.ua

Новости спорта: Джошуа выигрывал у россиянина по очкам.

Чемпион мира по версиям WBA Super, WBO, IBF, IBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа защитил титулы в поединке против Александра Поветкина, нокаутировав россиянина.

Согласно судейским запискам, Поветкин проигрывал пединок по очкам к моменту своего нокаута. Судьи были единогласны выставив к 7-му раунда следующий счет: 55:59, 56:58 и 56:58 (1:5, 2:4 и 2:4 по раундам).

После своего поражения Поветкин заявил, что Джошуа его не удивил, но признал, что британец был сильнее.

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Новости спорта, Александр Поветкин, Бокс, Джошуа, Новости бокса.
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