Усику вручили чемпионский пояс WBO ручной работы (Видео)

Абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик похвастался новым поясом от WBO. Всемирная боксерская организация прислала украинцу чемпионский пояс ручной работы.

Напомним, что Усик прибыл в Лондон на бой Энтони Джошуа и Александа Поветкина, который завершился победой британца техническим нокаутом в 7-м раунде.