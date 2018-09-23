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Усику вручили чемпионский пояс WBO ручной работы (Видео)
19:21 Сегодня Телеграф
Новости спорта: Александру Усику прислали новый чемпионский пояс от WBO.
Абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик похвастался новым поясом от WBO. Всемирная боксерская организация прислала украинцу чемпионский пояс ручной работы.
Напомним, что Усик прибыл в Лондон на бой Энтони Джошуа и Александа Поветкина, который завершился победой британца техническим нокаутом в 7-м раунде.
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