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Усику вручили чемпионский пояс WBO ручной работы (Видео)

Александр Усик
19:21 Сегодня Телеграф
isport.ua
Фото: Твиттер WBO

Новости спорта: Александру Усику прислали новый чемпионский пояс от WBO.

Абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик похвастался новым поясом от WBO. Всемирная боксерская организация прислала украинцу чемпионский пояс ручной работы.

Напомним, что Усик прибыл в Лондон на бой Энтони Джошуа и Александа Поветкина, который завершился победой британца техническим нокаутом в 7-м раунде.

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