Ломаченко поздравил Джошуа с победой над Поветкиным (Видео)

Чемпион мира в легком весе по версии WBA Василий Ломаченко прошелся по Уэмбли перед поединком Энтони Джошуа и Александра Поветкина.

Посмотреть эту публикацию в Instagram What an atmosphere last night . Congratulations @anthony_joshua Публикация от LOMA (@lomachenkovasiliy) 23 Сен 2018 в 12:49 PDT

Украинец фотографировался с фанатами, а по завершении поединка поздравил британского чемпиона с очередной победой.

"Какая атмосфера была прошлой ночью на Уэмбли! Мои поздравления Энтони Джошуа", - написал Ломаченко, опубликовав видео с лондонского стадиона.