Ломаченко поздравил Джошуа с победой над Поветкиным (Видео)
Новости спорта: 22 сентября Василий Ломаченко побывал на вечере бокса в Лондоне.
Чемпион мира в легком весе по версии WBA Василий Ломаченко прошелся по Уэмбли перед поединком Энтони Джошуа и Александра Поветкина.
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What an atmosphere last night . Congratulations @anthony_joshua
Украинец фотографировался с фанатами, а по завершении поединка поздравил британского чемпиона с очередной победой.
"Какая атмосфера была прошлой ночью на Уэмбли! Мои поздравления Энтони Джошуа", - написал Ломаченко, опубликовав видео с лондонского стадиона.