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Ломаченко поздравил Джошуа с победой над Поветкиным (Видео)

Василий Ломаченко
21:15 Сегодня Телеграф
isport.ua
Фото: Инстаграм Ломаченко

Новости спорта: 22 сентября Василий Ломаченко побывал на вечере бокса в Лондоне.

Чемпион мира в легком весе по версии WBA Василий Ломаченко прошелся по Уэмбли перед поединком Энтони Джошуа и Александра Поветкина.

 
 
 
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What an atmosphere last night . Congratulations @anthony_joshua

Публикация от LOMA (@lomachenkovasiliy)

Украинец фотографировался с фанатами, а по завершении поединка поздравил британского чемпиона с очередной победой.

"Какая атмосфера была прошлой ночью на Уэмбли! Мои поздравления Энтони Джошуа", - написал Ломаченко, опубликовав видео с лондонского стадиона.

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