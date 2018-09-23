Ломаченко: Я уже и забыл, когда в последний раз видел интересный бой супертяжей

Чемпион мира в легком весе по версии WBA Super Василий Ломаченко рассказал о своих эмоциях после Энтони Джошуа – Александр Поветкин.

"Мне бой понравился – было очень интересно! Я уже и забыл, когда в последний раз видел интересный бой супертяжеловесов. Это меня очень удивило", – сказал Ломаченко в комментарии Boxing Social.

Напомним, что Джошуа отправил в нокаут Поветкина в седьмом раунде.