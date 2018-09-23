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Ломаченко: Я уже и забыл, когда в последний раз видел интересный бой супертяжей

Василий Ломаченко
23:02 Вс, 23 Сентябрь 2018 Телеграф
isport.ua
Фото: Инстаграм Ломаченко

Новости спорта: Василий Ломаченко прокомментировал победу Энтони Джошуа над Александром Поветкиным.

Чемпион мира в легком весе по версии WBA Super Василий Ломаченко рассказал о своих эмоциях после Энтони Джошуа – Александр Поветкин.

"Мне бой понравился – было очень интересно! Я уже и забыл, когда в последний раз видел интересный бой супертяжеловесов. Это меня очень удивило", – сказал Ломаченко в комментарии Boxing Social.

Напомним, что Джошуа отправил в нокаут Поветкина в седьмом раунде.

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