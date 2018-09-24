Усик - Беллью: первая пресс-конференция в Манчестере (Видео)
Новости спорта: Боксеры Усик и Беллью впервые общаются в рамках официальной встречи с прессой.
В понедельник, 24 сентября, в Манчестере проходит первая пресс-конференция с участием чемпиона мира в тяжелом весе по версиях WBA, WBC, WBO, IBF украинца Александра Усика (15-0, 11 КО) и «почетного» чемпиона WBC британца Тони Беллью (30-2-1, 20 КО).
Перед боем Энтони Джошуа – Александр Поветкин Усик и Беллью провели дуэль взглядов.
Напомним, что бой Александр Усик – Тони Беллью состоится 10 ноября в Манчестере.