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Усик - Беллью: первая пресс-конференция в Манчестере (Видео)

Александр Усик - Тони Беллью
15:42 Сегодня Телеграф
Телеграф Спорт
Фото: Твиттер

Новости спорта: Боксеры Усик и Беллью впервые общаются в рамках официальной встречи с прессой.

В понедельник, 24 сентября, в Манчестере проходит первая пресс-конференция с участием чемпиона мира в тяжелом весе по версиях WBA, WBC, WBO, IBF украинца Александра Усика (15-0, 11 КО) и «почетного» чемпиона WBC британца Тони Беллью (30-2-1, 20 КО).

Перед боем Энтони Джошуа – Александр Поветкин Усик и Беллью провели дуэль взглядов.

Напомним, что бой Александр Усик – Тони Беллью состоится 10 ноября в Манчестере.

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Новости спорта, Александр Усик, Бокс, Новости бокса, Тони Беллью.
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