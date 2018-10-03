Легенде бокса пришлось встать на стул для фото с Кличко
Новости спорта: В Киеве продолжается 56-й Конгресс Всемирного боксерского совета (WBC).
Экс-чемпион мира в трех весовых категориях Хулио Сезар Чавес сделал снимок с Виталием Кличко во время 56-го Конгресса WBC.
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The Best of Mexico VS the Best of Ukraine!!! Julio César Chávez VS Vitali Klitschko! Photo Credit @ppsulaiman #WBC #Boxing #wbckiev18 #Legend
Для этого мексиканцу пришлось хорошенько постараться, а именно встать на стул.
"Лучший мексиканец и лучший украинец. Хулио Сезар Чавес и Виталий Кличко", – подписали фото на странице Всемирного боксерского совета в Instagram.