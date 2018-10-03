Легенде бокса пришлось встать на стул для фото с Кличко

Экс-чемпион мира в трех весовых категориях Хулио Сезар Чавес сделал снимок с Виталием Кличко во время 56-го Конгресса WBC.

Для этого мексиканцу пришлось хорошенько постараться, а именно встать на стул.

"Лучший мексиканец и лучший украинец. Хулио Сезар Чавес и Виталий Кличко", – подписали фото на странице Всемирного боксерского совета в Instagram.