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Усик снялся в промо-ролике перед боем с Беллью

Александр Усик
18:00 Сегодня Телеграф
sportarena.com
Фото: Facebook Усика

Новости спорта: Александр Усик принял участие в съемке промо-ролика перед боем с Тони Беллью

Александр Усик принял участие в съемке промо-ролика перед боем с Тони Беллью, который состоится 10 ноября в Манчестере, о чем сообщил при помощи поста в своем Facebook-аккаунте.

Сейчас украинский абсолютный чемпион мира находится в Британии, где ведет подготовку к этому поединку.

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