Спорт, Бокс https://telegraf.com.ua/sport-cat/boks/4554783-usik-snyalsya-v-promo-rolike-pered-boem-s-bellyu.html
Усик снялся в промо-ролике перед боем с Беллью
18:00 Сегодня Телеграф
Новости спорта: Александр Усик принял участие в съемке промо-ролика перед боем с Тони Беллью
Александр Усик принял участие в съемке промо-ролика перед боем с Тони Беллью, который состоится 10 ноября в Манчестере, о чем сообщил при помощи поста в своем Facebook-аккаунте.
Сейчас украинский абсолютный чемпион мира находится в Британии, где ведет подготовку к этому поединку.
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