Усик снялся в промо-ролике перед боем с Беллью

Александр Усик принял участие в съемке промо-ролика перед боем с Тони Беллью, который состоится 10 ноября в Манчестере, о чем сообщил при помощи поста в своем Facebook-аккаунте.

Сейчас украинский абсолютный чемпион мира находится в Британии, где ведет подготовку к этому поединку.