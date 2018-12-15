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Суббота, 15.12.2018
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Бокс. Украинец Копыленко нокаутировал соперника брутальным нокаутом (Видео)

Бокс. Украинец Копыленко нокаутировал соперника брутальным нокаутом (Видео)
16:59 Сегодня Телеграф luckypunch.net Фото: Инстаграм

Новости спорта: Виталий Копыленко победил венесуэльца Хуана Карлоса Патинона вечере бокса в Доминиканской республике.

Украинский средневес Виталий Копыленко (28-1, 15 КО) в ночь с пятницы на субботу в Доминиканской республике добыл победу в первом бою за 10 месяцев.

Украинец техническим нокаутом в четвёртом раунде разобрался с 28-летним представителем Венесуэлы Хуаном Карлосом Родригесом Патино (16-3, 15 КО).

 
 
 
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Спасибо всем за поддержку! . . Thank you all for your support!

Публикация от Vitaliy Kopylenko (@kopylenko_official)

Прошлый поединок, напомним, Копыленко провёл в феврале этого года, победив Жонатана Батисту (18-15, 11 КО).

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Бокс, Видео, Нокаут, Новости бокса, Виталий Копыленко.
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