Бокс. Украинец Копыленко нокаутировал соперника брутальным нокаутом (Видео)

Новости спорта: Виталий Копыленко победил венесуэльца Хуана Карлоса Патинона вечере бокса в Доминиканской республике.

Украинский средневес Виталий Копыленко (28-1, 15 КО) в ночь с пятницы на субботу в Доминиканской республике добыл победу в первом бою за 10 месяцев.

Украинец техническим нокаутом в четвёртом раунде разобрался с 28-летним представителем Венесуэлы Хуаном Карлосом Родригесом Патино (16-3, 15 КО).

Прошлый поединок, напомним, Копыленко провёл в феврале этого года, победив Жонатана Батисту (18-15, 11 КО).