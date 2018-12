Бокс. WBO показала новый чемпионский пояс

Всемирная боксерская организация (WBO) анонсировала появление нового чемпионского титула WBO Global.

Первым обладателем нового пояса стал немецкий полусредневес Себастьян Формелла, победивший в субботу в Гамбурге намибийца Бетуэля Ушону.

Formella is the first WBO Global Champion!#Germany - Sebastian Formella (20-0, 10KOs) defeated Betuel Ushona (36-7-1, 9 KOs) by UD to grab the newly WBO Global Welterweight title at the Sporthalle, Hamburg. Scorecards: 119-109 (2x) and 117-111.

Sebastian Heger pic.twitter.com/yz8gLSvAZn

— WBO (@WorldBoxingOrg) 16 декабря 2018 г.