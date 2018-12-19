Издевательский нокаут в бою супертяжей Хаммер - Валлиш (Видео)

Румынский боксер Кристиан Хаммер (24-5, 14 КО) завоевал вакантный титул чемпиона Европы по версии WBO в супертяжелом весе, нокаутировав в пятом раунде небитого ранее немца Михаэля Валлиш (19-1, 12 КО).