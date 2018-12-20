Беринчик обещает зрелищный нокаут по печени Кристобаля

Денис Беринчик 22-го декабря проведет бой против Росеки Кристобаля и обещает нокаутировать своего оппонента.
«Осталось 2-3 дня до взвешивания, до боя, где мы будем раздавать люлей. Я думаю, будет зрелищный нокаут по печени», - отметил боксер в Instagram.
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Денис Беринчик поделился экстравагантным прогнозом на свой будущий бой: «Привет, осталось ровно два или три дня до взвешивания, до боев, где мы будем уже раздавать люлей. Я думаю, будет нокаут, зрелищный нокаут ударом по печени» Украинец обладатель пояса WBO Oriental свой следующий поединок проведет 22 декабря в Броварах На кону встречи будет стоять пояс WBO International
Ранее Кристобаль отметил танцевальные способности Дениса.