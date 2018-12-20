Беринчик обещает зрелищный нокаут по печени Кристобаля

Новости спорта: Денис Беринчик обещает нокаутировать соперника ударом по печени.

Денис Беринчик 22-го декабря проведет бой против Росеки Кристобаля и обещает нокаутировать своего оппонента.

«Осталось 2-3 дня до взвешивания, до боя, где мы будем раздавать люлей. Я думаю, будет зрелищный нокаут по печени», - отметил боксер в Instagram.

Ранее Кристобаль отметил танцевальные способности Дениса.