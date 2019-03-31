Лучшие нокауты Гвоздика (Видео)

Украинский боксер Александр Гвоздик (16–0, 13 KO) в ближайшую субботу будет защищать свой пояс чемпиона мира по версии WBC в полутяжелом весе против французского боксера Дуду Нгумбу (38–8, 14 KO). Встреча состоится в субботу, 30 марта, в Филадельфии на 2300 Arena.