Майки Гарсия проведет выставочный бой с Эриком Моралесом

Чемпион мира по версии WBC в легком весе Майки Гарсия встретится на ринге с легендарным чемпионом мира в четырех весовых категориях Эриком Моралесом.
"Гарсия и Моралес проведут четырtхраундовую встречу. Все вырученные от нее средства пойдут исключительно на благотворительность", - сообщает BoxingScene.
В последний раз Майки Гарсия выходил на ринг в марте. Тогда американец проиграл чемпиону мира по версии IBF Эрролу Спенсу.
Напомним, ранее сообщалось, что Ломаченко включил Усика и Майки Гарсию в топ лучших боксеров мира.