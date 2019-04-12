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Майки Гарсия проведет выставочный бой с Эриком Моралесом

Майки Гарсия проведет выставочный бой с Эриком Моралесом
07:53 Сегодня Телеграф

Новости спорта: Бой состоится 18 мая в рамках благотворительного вечера.

Чемпион мира по версии WBC в легком весе Майки Гарсия встретится на ринге с легендарным чемпионом мира в четырех весовых категориях Эриком Моралесом.

"Гарсия и Моралес проведут четырtхраундовую встречу. Все вырученные от нее средства пойдут исключительно на благотворительность", - сообщает BoxingScene.

В последний раз Майки Гарсия выходил на ринг в марте. Тогда американец проиграл чемпиону мира по версии IBF Эрролу Спенсу.

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Напомним, ранее сообщалось, что Ломаченко включил Усика и Майки Гарсию в топ лучших боксеров мира.

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