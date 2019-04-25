Карри покорилось уникальное достижения в НБА

Новости спорта: Хорошие новости для Стефа, несмотря на поражение от Клипперс.

Сегодняшний матч Голден Стэйт Уорриорс против Лос-Анджелес Клипперс (121:129) ознаменовался для разыгрывающего Стефена Карри новым выдающимся достижением.

Карри, за весь матч набравший 24 очка, реализовал 4 дальних броска из 5. Таким образом, Стеф стал первым баскетболистом, которому удалось бросить 400 точных трехочковых в плей-офф НБА, отмечает официальный аккаунт Ассоциации в Twitter.

По этому показателю на 15 бросков он опережает Рэя Аллена, а на 30 — ЛеБрона Джеймса, который в нынешнем сезоне не пробился в плей-офф в составе Лос-Анджелес Лейкерс.

В регулярном чемпионате Карри принял участие в 69 матчах, в среднем за матч набирая 27,3 очка.

Счет в серии между Уорриорс и Клипперс — 3:2 в пользу действующего чемпиона. Решающей может стать встреча команд в ночь на субботу, 27 апреля.