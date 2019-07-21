Чисора - Шпилька: видео нокаута

Британец Дерек Чисора в рамках вечера бокса в Лондоне на арене O2 уверенно разобрался с поляком Артуром Шпилькой. Смотрите видео нокаута в поединке Дерек Чисора – Артур Шпилька