Гвоздик почтил память умершего Дадашева

Украинский боксер Александр Гвоздик выразил свои соболезнования в связи со смертью россиянина Максима Дадашева.
Напомним, 28-летний боксер скончался в результате травм, полученных во время боя 20 июля.
"Мои соболезнования близким Максима. Ты был настоящим воином до самого конца. Покойся с миром...", – написал в Instagram Гвоздик.
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Мои соболезнования близким Максима. Ты был настоящим воином до самого конца. Покойся с миром...
Ранее сообщалось, что бывший абсолютный чемпион мира Александр Усик посвятил стихотворение умершему Дадашеву.