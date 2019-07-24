Гвоздик почтил память умершего Дадашева

Новости спорта: Александр отреагировал на новость о смерти российского боксера.

Украинский боксер Александр Гвоздик выразил свои соболезнования в связи со смертью россиянина Максима Дадашева.

Напомним, 28-летний боксер скончался в результате травм, полученных во время боя 20 июля.

"Мои соболезнования близким Максима. Ты был настоящим воином до самого конца. Покойся с миром...", – написал в Instagram Гвоздик.

Ранее сообщалось, что бывший абсолютный чемпион мира Александр Усик посвятил стихотворение умершему Дадашеву.