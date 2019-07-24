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Гвоздик почтил память умершего Дадашева

Гвоздик почтил память умершего Дадашева
12:57 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта: Александр отреагировал на новость о смерти российского боксера.

Украинский боксер Александр Гвоздик выразил свои соболезнования в связи со смертью россиянина Максима Дадашева.

Напомним, 28-летний боксер скончался в результате травм, полученных во время боя 20 июля.

"Мои соболезнования близким Максима. Ты был настоящим воином до самого конца. Покойся с миром...", – написал в Instagram Гвоздик.

 
 
 
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Мои соболезнования близким Максима. Ты был настоящим воином до самого конца. Покойся с миром...

Публикация от Oleksandr”The Nail”Gvozdyk (@alex_gvozdyk)

Ранее сообщалось, что бывший абсолютный чемпион мира Александр Усик посвятил стихотворение умершему Дадашеву.

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Бокс, Александр Гвоздик, Новости бокса, Максим Дадашев.
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