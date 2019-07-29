Богачук - Марин: Видео боя

24-летний украинский боксер первого среднего веса Сергей Богачук (15-0, 15 КО) одержал очередную победу на профессиональном ринге. В третьем раунде Богачук нокаутировал Фернандо Марина из Мексики.