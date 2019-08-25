Ковалев - Ярд: полный бой (Видео)

Российский боксер Сергей Ковалев в бою с британцем Энтони Ярдом защитил чемпионский пояс WBO в полутяжелом весе. Напомним, развязка в противостоянии, которое прошло в Челябинске, наступило в 11-м раунде, когда Ковалев сумел отправить Ярда в нокаут.