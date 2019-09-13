Известный украинский боксер искупался в водопаде (Видео)

Новости спорта:Денис Беринчик проводит тренировочный сбор в Буковеле

31-летний украинский боксер Денис Беринчик, интернациональный чемпион мира по версии WBO, во время тренировочного сбора в Буковеле посетил водопад Гук и искупался в нем.

Беринчик проведет защиту титула в Киеве 5-го октября. Соперник украинца пока неизвестен.

Ранее украинский легковес ответил фанату в инстаграме на вопрос об употреблении алкоголя.