Головкин - Деревянченко: проморолик от команды GGG (Видео)

Казахстанец Геннадий Головкин представил проморолик за две недели до поединка с украинцем Сергеем Деревянченко.
"Затишье перед бурей. Big Drama Show возвращается в Нью-Йорк!", - говорится в видео, которое GGG опубликовал в своем Instagram.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Две недели до боя #GGGDerevyanchenko The Big Drama Show is only two weeks away. Will I see you at @thegarden?
Напомним, бой Головкин - Деревянченко пройдет5-го октября на арене Madison Square Garden, в Нью-Йорке (США). На кону будет стоять вакантное чемпионство IBF в среднем весе.