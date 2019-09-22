Головкин - Деревянченко: проморолик от команды GGG (Видео)

Новости спорта:Геннадий Головкин показал промо-ролик за две недели до боя за титул.

Казахстанец Геннадий Головкин представил проморолик за две недели до поединка с украинцем Сергеем Деревянченко.

"Затишье перед бурей. Big Drama Show возвращается в Нью-Йорк!", - говорится в видео, которое GGG опубликовал в своем Instagram.

Напомним, бой Головкин - Деревянченко пройдет5-го октября на арене Madison Square Garden, в Нью-Йорке (США). На кону будет стоять вакантное чемпионство IBF в среднем весе.