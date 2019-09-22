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Головкин - Деревянченко: проморолик от команды GGG (Видео)

Головкин - Деревянченко: проморолик от команды GGG (Видео)
15:58 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Инстаграм

Новости спорта:Геннадий Головкин показал промо-ролик за две недели до боя за титул.

Казахстанец Геннадий Головкин представил проморолик за две недели до поединка с украинцем Сергеем Деревянченко.

"Затишье перед бурей. Big Drama Show возвращается в Нью-Йорк!", - говорится в видео, которое GGG опубликовал в своем Instagram.

Чудовищный нокаут в бою Колберт - Бельтран (Видео)

 
 
 
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Две недели до боя #GGGDerevyanchenko The Big Drama Show is only two weeks away. Will I see you at @thegarden?

Публикация от Gennadiy Golovkin | GGG (@gggboxing)

Напомним, бой Головкин - Деревянченко пройдет5-го октября на арене Madison Square Garden, в Нью-Йорке (США). На кону будет стоять вакантное чемпионство IBF в среднем весе.

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Все по теме:

IBF, Видео, Геннадий Головкин, Геннадий Головкин - Сергей Деревянченко, Головкин – Деревянченко.
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