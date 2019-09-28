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"Ему нечего мне предложить": Сауль Альварес не хочет 3-го боя с Головкиным

"Ему нечего мне предложить": Сауль Альварес не хочет 3-го боя с Головкиным
16:05 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Инстаграм

Новости спорта:Сауль Альварес не хочет проводить еще один бой с казахстанцем.

Чемпион мира в среднем весе Сауль Альварес в очередной раз дал понять, что не намерен устраивать трилогию с экс-чемпионом мира Геннадием Головкиным. По словам мексиканца, соперник не может предложить ему ничего, что могло бы заинтересовать его.

"Я отказываюсь от третьего боя с Головкиным, потому что ему нечего мне предложить. Я его бил уже два раза. Думаю, что победил его как в первом бою, так и во втором. Ему нечего мне предложить, зачем мне третий бой? Он бьётся непонятно с кем, так что ему нечего предложить. Даже если он завоюет титул по версии IBF, он возьмёт его в бою ни с кем.

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Что он может сделать, чтобы заинтересовать меня? Честно говоря, ничего. Ничего. Я бил его два раза, так что ему нечего мне дать", — рассказал Альварес в интервью, фрагмент которого размещён на официальной странице обозревателя Криса Мэнникса в "Твиттере".

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Бокс, Геннадий Головкин, Сауль Альварес, Новости бокса.
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