Наставник БК Одесса: В этом сезоне Суперлиги легких поединков не будет

Новости спорта:БК Одесса выездным матчем против Химика стартует 5 октября в новом сезоне Суперлиги Пари-Матч.

БК Одесса выездным матчем против Химика стартует 5 октября в новом сезоне Суперлиги Пари-Матч.

Об ожиданиях от поединка и итоги подготовки к соревнованиям рассказал тренер одесситов Олег Юшкин.

Начало сезона - это всегда волнующий момент. И игроки, и болельщики, и тренеры тоже - все соскучились по официальным матчам. Поэтому мы с нетерпением ждем первой игры. Уже по традиции мы открываем сезон дерби с Химиком. Что значат для одесситов эти матчи - дополнительно рассказывать не нужно. Мне приходилось слышать, что южненский клуб, по молодости состава и из-за потери нескольких игроков стал слабее.

Но я с этим не согласен. Химик очень качественно провел работу по комплектации состава. Молодые воспитанники клубной системы выросли в мастеров серьезного уровня. И результаты команды в предсезонных матчах, а также выездная победа над Днепром в рамках Суперкубка говорят сами за себя. Нас ждет очень непростое испытание.

Можно было бы сказать, что наш календарь на старте сезона в целом получился крайне сложным. Но я убежден, что в этом сезоне Суперлиги Пари-Матч легких поединков не будет в принципе. Приятно видеть, что уровень чемпионата Украины растет. Сюда приезжают, а порой и возвращаются, яркие и интересные игроки. Так что разбивать сезон на отдельные отрезки было бы неверно. Нам необходимо двигаться от матча к матчу, ставя перед собой максимально четкие задачи.

Что касается предсезонной подготовки, то признаюсь честно - нам нужно очень много наверстывать, и улучшать свою игру в целом ряде компонентов. Безусловно, я увидел и положительные моменты. Но к идеальному игрового рисунка нам еще предстоит основательно работать. Конечно, сказался и тот факт, что по разным причинам практически полностью пропустили этот этап работы сразу два важных игрока - Вадим Прокопенко и Евгений Балабан. Когда они вернутся, мы получим больше возможностей для наигрыши новых комбинаций и наладка взаимодействий.