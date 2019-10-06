Головкин - Деревянченко: лучшие моменты андеркарда (Видео)

Украинец Сергей Деревянченко в бою за титулы iBO и IBF проиграл казаху Геннадию Головкину решением судей. Поединок проходил в рамках вечера бокса на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке. Вашему вниманию лучшие моменты андеркарда.