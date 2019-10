Новый супертяж прибыл: как в Чикаго отреагировали на победу Усика (Видео)

В ночь с 12 на 13 октября в Чикаго украинский боксер Александр Усик (17–0, 12 КО) дебютировал в супертяжелом весе в поединке против Чазза Уизерспуна (38–3, 29 КО).

Бой завершился досрочной победой Усика. После 7 раунда Чазз отказался продолжать бой. Судья зафиксировал технический нокаут.

There's a new Heavyweight in town. @usykaa #UsykWitherspoon pic.twitter.com/BYoaIZGgDs

— Matchroom Boxing (@MatchroomBoxing) October 13, 2019