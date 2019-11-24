Уайлдер - Ортис 2. Видео боя-реванша

Смотреть полное видео боя Деонтей Уайлдер - Луис Ортис 2. Поединок завершился победой нокаутом от американца в 7-м раунде. Таким образом, Уайлдер защитил свой титул WBC в супертяделом весе и открыл себе дорогу к реваншу Тайсоном Фьюри.