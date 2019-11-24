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Джошуа прилетел в Саудовскую Аравию за полмесяца до боя

Джошуа прилетел в Саудовскую Аравию за полмесяца до боя
15:09 Сегодня Телеграф xsport.ua

Новости спорта:Британец пробудет полмесяца в Саудовской Аравии, чтобы пройти процесс акклиматизации.

Бывший чемпион мира Энтони Джошуа (22-1, 21 КО) прилетел в Эд-Диръию (Саудовская Аравия), где состоится его реванш с Энди Руисом (33-1, 22 КО). Об этом британец сообщил в Instagram.

Также сегодня в Лас-Вегасе состоялся чемпионский бой в супертяжелом весе между Деонтеем Уайлдером и Луисом Ортисом. Победу одержал американец, который проигрывал по очкам, но сумел нокаутировать 40-летнего кубинца.

 
 
 
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Landed safe in Saudi Arabia #RuizJoshua2 #anthonyjoshua #cotd #ajbxng #ajboxing

Публикация от Anthony Joshua (@anthony_joshua_ajboxing_)

Напомним, второй поединок Джошуа и Руиса состоится 7 декабря. В первом бою Энди победил техническим нокаутом в седьмом раунде.

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Бокс, Джошуа, Новости бокса, Бокс новости, Энди Руис.
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