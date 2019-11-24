Джошуа прилетел в Саудовскую Аравию за полмесяца до боя

Новости спорта:Британец пробудет полмесяца в Саудовской Аравии, чтобы пройти процесс акклиматизации.

Бывший чемпион мира Энтони Джошуа (22-1, 21 КО) прилетел в Эд-Диръию (Саудовская Аравия), где состоится его реванш с Энди Руисом (33-1, 22 КО). Об этом британец сообщил в Instagram.

Также сегодня в Лас-Вегасе состоялся чемпионский бой в супертяжелом весе между Деонтеем Уайлдером и Луисом Ортисом. Победу одержал американец, который проигрывал по очкам, но сумел нокаутировать 40-летнего кубинца.

Напомним, второй поединок Джошуа и Руиса состоится 7 декабря. В первом бою Энди победил техническим нокаутом в седьмом раунде.