Украинский кикбоксер Кишенко дебютировал с победы в профи-боксе (Видео)

Один из лучших кикбоксеров мира украинец 33-летний Артур Кишенко (1–0) удачно дебютировал в профессиональном боксе.

12 декабря украинец возглавил шоу компании Matchroom Boxing в Барселоне, где победил 32-летнего колумбийца Бейби Беррокаля (17–6, 16 КО).

Кишенко полностью доминировал походу боя:

Kickboxing veteran Artur Kyshenko takes home a comfortable decision win in his boxing debut against Beibi Berrocal. pic.twitter.com/GQIJdpClsy

— Beyond Kickboxing (@Beyond_Kick) December 12, 2019