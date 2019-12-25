В США застрелили боксера-супертяжеловеса из Кубы

Новости спорта:Боксер поссорился с напарником на ферме во время забоя свиней.

Кубинский супертяжеловес Йендрис Родригес Вальдеc был застрелен в понедельник, 23 декабря, в Майами. Трагическую новость, распространившуюся в местных СМИ, подтвердил Осмири Фернандес, главный тренер спортзала Morning’s Boxing Gym.

Стоит отметить, что накануне - на выходных - 30-летний боксер провел свой последний бой в карьере против Дрю Дуэлли, который завершился вничью.Его профессиональный рекорд в карьере составил 2-7-1.

По слухам, у Вальдеса произошел конфликт с напарником, с которым он подрабатывал на ферме. Во время забоя свиней на Рождество двое поссорились, после чего напарник Вальдеса прибегнул к огнестрельному оружию, смертельно ранив Вальдеса.