На вершине: Федереру покорилось уникальное достижение

Новости спорта:Швейцарский теннисист Роджер Федерер провел 1000 недель подряд в топ-30 рейтинга АТР.

Текущая неделя стала для Федерера 1000-й подряд в топ-30 мирового рейтинга, сообщает Tennis World USA. 38-летний теннисист первым в истории покорил эту отметку.

В последний раз Федерер стоял в рейтинге за пределами топ-30 в октябре 2000 года, когда Рафаэлю Надалю было только 14 лет.

В 2019-м году Федерер выиграл четыре турнира АТР, включая Мастерс в Майами.

Швейцарец был близок к своему 21-му титулу на турнирах Большого Шлема, но в финальном матче Уимблдона против Новака Джоковича упустил двойной матч-бол на своей подаче.