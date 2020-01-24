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Украинка Ягупова помогла Фенербахче выйти в четвертьфинал Евролиги

Украинка Ягупова помогла Фенербахче выйти в четвертьфинал Евролиги
11:31 Сегодня Телеграф sport.ua Фото: ФБУ

Новости спорта:Алина Ягупова помогла турецкому Фенербахче выйти в 1/4 финала женской Евролиги.

Украинская баскетболистка Алина Ягупова помогла турецкому Фенербахче выйти в 1/4 финала женской Евролиги, набрав 24 очка в поединке против Динамо из Курска.

В победной игре со счетом 76:55 Ягупова набрала наибольшее количество очков на паркете — 24. Успех позволил Фенербахче выйти из группы.

Всего украинка провела на площадке почти 34 минуты, также совершив 5 подборов, 7 передач и 1 перехват.

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В женской Евролиге Алина Ягупова продолжает лидировать по показателю результативности. В среднем она набирает 20,9 очков за матч.

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Баскетбол, ФБУ, БК Фенербахче, Алина Ягупова, Новости баскетбола.
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