WBO приостанавливает деятельность из-за пандемии коронавируса

Новости спорта:Всемирная боксерская организация будет работать из дома по крайней мере до середины июня.

Всемирная боксерская организация WBO приостанавливает свою деятельность по крайней мере до 15 июня и уже обдумывает перенос ежегодной конвенции с октября этого года на более позднюю дату из-за пандемии коронавируса, сообщил президент организации Франсиско "Пако" Валькарсел, который в данный момент уже сомневается, что какие-либо большие бои смогут пройти до конца этого года.

До 15 июня не будут обновляться и рейтинги организации, самая новая версия которых датируется 18 марта.

"В данный момент мы продолжаем работать из дома по крайней мере до середины июня, — сказал Валькарсел. — Рейтинги на нашем сайте не будут обновляться в этот период. Говорят, что боксеры могут вернуться на ринг в августе или сентябре, но я сомневаюсь. Зрители — это главное. Несмотря на то, что бокс — это телевизионное шоу, бои, которые наиболее интересны публике.. Не думаю, что мы увидим их в этом году, по крайней мере до того как зрители вернутся на арены. Чтобы они вернулись, нужна вакцина [от коронавируса]. Это сложно. Чтобы она появилась нужны деньги и время. Промоутерам придется работать в убыток, если они захотят проводить бои до этого".

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