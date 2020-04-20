Боксер Ковалев: Коронавирус - искусственно созданный

Новости спорта:Российский боксер Сергей Ковалев прокомментировал ситуацию с коронавирусом.

Российский боксёр Сергей Ковалёв отреагировал на комментарий боксёра Сергея Попазова. Ранее Попазов назвал коронавирус "авантюрой и разводом".

"Да, брат! Понятно, что это замут верхушек, но вирус и правда есть. Искусственно созданный, но есть, так как несколько моих знакомых в разных странах мира (Россия, США, Канада) переболели и болеют, а двое лично мне знакомых людей умерло. Поэтому невольно тоже начинаешь понимать, что это не простая информационная атака. Береги себя и своих знакомых", — написал Ковалёв в "Инстаграме".

Из-за риска распространения коронавирусной инфекции во всём мире массово переносят и отменяют спортивные мероприятия. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (Китай). С тех пор в мире выявлено более 2,4 млн случаев заражения. Зарегистрировано более 156 тыс. смертей. При этом из числа заразившихся излечилось более 624 тыс.